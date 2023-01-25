Складские помещения загорелись в районе Печатники в Москве

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Москва, Проектируемый проезд № 3723, вл12 Карта всех событий

Возгорание складских помещений в ночь на среду, 25 января, произошло в московском районе Печатники, сообщил «Вечерней Москве» источник в экстренных службах столичного региона.

Известно, что пожар произошел на Проектируем проезде №3723, о его площади на данный момент не сообщается. Собеседник «ВМ» рассказал, что в настоящее время возгоранию присвоен 2 ранг.

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