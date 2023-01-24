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Пожар произошел в квартире дома в центре Москвы

Юлия Курганова
Происшествия
Пожар произошел в квартире дома в центре Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Москва, улица Земляной Вал, 52/16с2 Карта всех событий

В квартире дома в центре столицы произошел пожар. Об этом «Вечерней Москве» во вторник, 24 января, сообщил источник в экстренных службах.

Дом, где случилось возгорание, расположен на Земляном Валу, 52/16, строение 2. Уточняется, что пожар произошел в квартире на шестом этаже.

— Площадь пожара составляет 14 квадратных метров, пострадавших нет, — уточнил источник «ВМ».

23 января в подвальном помещении нежилого дома в центре столицы произошло возгорание. Пожар случился в кальянной, которая расположена в одноэтажном нежилом доме № 11 на Страстном бульваре. Площадь пожара составила пять квадратных метров. Горели личные вещи.

Другой пожар произошел на территории металлургического завода в подмосковном городе Рошаль. Площадь возгорания составила 200 квадратных метров. В результате один человек пострадал.

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