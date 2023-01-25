Концерт Меладзе в Барвихе был отменен

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Концерт известного российского певца Валерия Меладзе, который должен был пройти в столичном концертном зале «Барвиха Luxury Village» 8 марта 2023 года, был отменен. Мероприятие ранее неоднократно переносилось.

Продажи билетов на выступление стартовали еще в 2021 году. Поклонники артиста выкупили 80 процентов мест. Как пишет KP.RU, у российского исполнителя очень редко получалось собирать большие залы. Отмечается, что концерт артиста неоднократно переносили, однако ни разу не отменяли.

Вместо выступления Меладзе пройдет концерт его коллеги Владимира Преснякова. Места и цены на останутся прежними. однако у зрителей будет возможность отказаться от билетов и вернуть средства. На переанонсированное выступление осталось всего несколько билетов.

В середине января появилась информация, что концерты Меладзе стали отменять после скандальных высказываний артиста. Известно, что во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников.