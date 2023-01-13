Главное
Эксклюзивы
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Концерты Меладзе начали отменять в России после скандальных высказываний артиста

Лала Манушакян
Общество
Концерты Меладзе начали отменять в России после скандальных высказываний артиста
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певцу Валерию Меладзе стали отменять концерты из юбилейного тура по России, который был запланирован на весну. Об этом стало известно в пятницу, 13 января.

Так, выступление в Новосибирске, которое было намечено на 30 апреля, уже отменили. Также была приостановлена продажа билетов на концерт в Барнауле, который должен был состояться 26 апреля, передает Teleprogramma.pro.

Известно, что во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги, певицы Альбины Джанабаевой. При этом многие пользователи в комментариях под постами артистки начали требовать ее отъезда из страны.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал действия певца. По его мнению, после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. Артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.

Шоу-бизнес Знаменитости Валерий Меладзе
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Путешествуем ВМесте
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Не нужна нитке новая бусинка

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Погода переменчива, жизнь тоже

Антон Крылов
Антон Крылов

Время диктовать собственную волю

Михаил Блинкин
Михаил Блинкин

Пробки скоро пойдут на убыль

Мария Багреева
Мария Багреева

Льготы учтут при оплате налога

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Диванный воин Смольянинов

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему всем так нравится «Чебурашка»

Все мнения
О проекте