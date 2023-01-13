Концерты Меладзе начали отменять в России после скандальных высказываний артиста

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Певцу Валерию Меладзе стали отменять концерты из юбилейного тура по России, который был запланирован на весну. Об этом стало известно в пятницу, 13 января.

Так, выступление в Новосибирске, которое было намечено на 30 апреля, уже отменили. Также была приостановлена продажа билетов на концерт в Барнауле, который должен был состояться 26 апреля, передает Teleprogramma.pro.

Известно, что во время новогоднего выступления в Дубае музыкант сказал «Героям слава!» в ответ на лозунг «Слава Украине!», с которым к нему обратился один из поклонников. В результате этого инцидента многие ополчились против артиста, в том числе против его супруги, певицы Альбины Джанабаевой. При этом многие пользователи в комментариях под постами артистки начали требовать ее отъезда из страны.

До этого музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Вечерней Москвой» прокомментировал действия певца. По его мнению, после своего заявления Меладзе должен навсегда покинуть Россию. Артист заслуживает бойкота со стороны всех российских телеканалов и радиостанций.