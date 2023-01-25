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Популярная во всем мире рок-группа Panic! At The Disco прекращает свое существование. Об этом во вторник, 24 января, сообщил фронтмен коллектива Брендон Ури на своей странице в одной из социальных сетей.

Музыкальный коллектив просуществовал более 20 лет. Лидер группы искренне поблагодарил всех поклонников за многолетнюю поддержку и подчеркнул, что теперь в его жизни настал период, когда пора поменять свои приоритеты. Музыкант рассчитывает уделять больше времени семье, сейчас он готовится к рождению первенца.

Перед тем, как прекратить свое существование, группа отправится в масштабное европейское турне. Оно начнется 20 февраля в Вене и завершится последним концертом в истории коллектива в английском Манчестере.

Летом 2020 года Брендон Ури возмутился, что тогдашний президент США Дональд Трамп использовал песню группы во время предвыборной кампании, выходя к публике в городе Финикс. Фронтмен Panic! At The Disco призвал тогда своих поклонников голосовать против республиканца.