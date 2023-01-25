Новый премьер-министр Новой Зеландии Крис Хипкинз вступил в должность

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Политик Крис Хипкинз в среду, 25 января, принес присягу и вступил в должность премьер-министра Новой Зеландии. Церемонию в прямом эфире транслировал местный государственный телеканал Television New Zealand.

Генерал-губернатор Новой Зеландии Синди Киро одобрила назначения Хипкинза и Кармел Сепулони на посты главы правительства и его заместителя соответственно, подписав соответствующие документы в ходе церемонии приведения политиков к присяге.

После церемонии новоиспеченный новозеландский премьер проведет первое заседание кабмина этой страны, на котором будут определены приоритетные направления работы на ближайшие месяцы, пишет ТАСС.

Ставший 41-м премьером Новой Зеландии 44-летний Крис Хипкинз до этого исполнял обязанности министра образования, министра государственной службы и лидера Палаты представителей в местном парламенте. В марте 2019 года на него дополнительно были возложены обязанности министра ответных мер по COVID-19 и главы Минздрава страны.

В конце октября прошлого года Новая Зеландия приняла новый пакет санкций в отношении России. В санкционный список вошли 14 российских граждан, среди которых руководители и акционеры компаний, производящих ракеты и огнестрельное оружие, а также члены формирований, связанных с ЧВК «Вагнер». Также в перечень вошло агентство News Front, базирующееся в Крыму.