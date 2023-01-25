Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за оставление поля боя

Егор Провоторов
В мире
Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за оставление поля боя
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон №8271, который усиливает уголовную ответственность для военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или территории воинской части. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Украинский лидер поставил свою подпись под законом во вторник, 24 января. При этом документ поступил в офис президента Украины еще 13 декабря прошлого года.

В частности, согласно новому законодательству, будет введено более суровое наказание за невыполнение приказа. Оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки будет наказываться лишением свободы, также увеличатся сроки наказания за употребление алкоголя или наркотических веществ во время военного положения.

По информации украинской прессы, ранее была издана петиция с просьбой к Зеленскому наложить вето на соответствующий закон. Документ собрал более 25 тысяч голосов за одни сутки.

В минувший понедельник, 23 января, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к концу марта на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч человек.

Украина Уголовный кодекс Законы Владимир Зеленский
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Ну, «бандер-зайки», погодите: Верховная рада собралась запретить «русаков»

Александр Лосото
Александр Лосото

Негоже воевать с мертвыми: что будет с русским кладбищем во Франции?

Иван Кудря
Иван Кудря

Еще одна маленькая победа: почему российским теннисистам не чинят препятствий

Все мнения
О проекте