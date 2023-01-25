Зеленский подписал закон об усилении уголовной ответственности за оставление поля боя

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский подписал скандальный закон №8271, который усиливает уголовную ответственность для военных за невыполнение боевых приказов, побег с поля боя или территории воинской части. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

Украинский лидер поставил свою подпись под законом во вторник, 24 января. При этом документ поступил в офис президента Украины еще 13 декабря прошлого года.

В частности, согласно новому законодательству, будет введено более суровое наказание за невыполнение приказа. Оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки будет наказываться лишением свободы, также увеличатся сроки наказания за употребление алкоголя или наркотических веществ во время военного положения.

По информации украинской прессы, ранее была издана петиция с просьбой к Зеленскому наложить вето на соответствующий закон. Документ собрал более 25 тысяч голосов за одни сутки.

В минувший понедельник, 23 января, член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что к концу марта на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч человек.