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Рогов заявил, что на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта

Лейла Алиева

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
Рогов заявил, что на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч военных к концу марта
Фото: president.gov.ua

К концу марта на Украине планируют мобилизовать 150 тысяч человек. Об этом в понедельник, 23 января, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

— Задача стоит: к концу марта собрать 150 тысяч новобранцев, — отметил он в эфире «Соловьев Live».

По словам Рогова, в стране уже организовано три тысячи мобильных групп от военкоматов, которые вручают повестки мужчинам, пытающимся убежать от мобилизации. При этом в подконтрольном Украине Запорожье блокируют подземные переходы для задержания таких граждан.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Киев исключает для себя возможность переговоров с Москвой на уровне законодательства. Какие законы «мешают» украинской стороне начать переговоры с Российской Федерацией, в разговоре с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

В свою очередь премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит принять решение о начале мирных переговоров с российской стороной. При этом западные страны якобы не могут оказать на него влияние в данном вопросе, добавил политик.

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