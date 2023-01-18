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Премьер Нидерландов заявил, что решение о начале переговоров должен принять Зеленский

Полина Долганова
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Премьер Нидерландов заявил, что решение о начале переговоров должен принять Зеленский
Фото: president.gov.ua

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому стоит принять решение о возобновлении мирных переговоров с российской стороной. Такое мнение политик выразил в среду, 18 января.

По его словам, принять соответствующее решение может только президент Украины вместе с правительством и гражданами страны. При этом страны Запада якобы не могут оказать на него влияние в данном вопросе.

— Представим себе ситуацию. Я звоню американскому президенту и говорю: «Привет, Джо (президент США Байден — прим. «ВМ»). Это Марк. Не будь таким сложным человеком — начни переговоры с канадцами, мексиканцами». Он бы не принял эту просьбу, — заявил Рютте.

Он уточнил, что Зеленский также не станет вести переговоры с Москвой по наставлению Запада, передает РИА Новости.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Киев законодательно исключает для себя возможность переговоров с российской стороной. Какие законы «мешают» Киеву начать переговоры с Москвой, в беседе с «Вечерней Москвой» объяснил политолог Сергей Маркелов.

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