«Ведет к инфаркту»: врач Кондрахин объяснил, какие болезни провоцируют негативные эмоции

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Если негативные эмоции человека не находят выхода, в будущем он может столкнуться с рядом заболеваний. Например, печальные события, сопровождаемые высоким уровнем стресса, способны привести к инфаркту. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Негативные эмоции действительно могут приводить к проблемам со здоровьем, уверен врач.

— Есть понятие психосоматического состояния, когда эмоция проявляется не на лице, как эмоциональная окраска, при помощи мимических мышц, а загоняется внутрь. Неправильно реализованный стресс человек переживает внутри себя. Возникает перегрузка центральной нервной системы. Появляются бессонница, всевозможные нарушения в питании, нарушения ритма дня и отдыха. Например, ночью человек гуляет, днем — спит, — объяснил собеседник «ВМ».

Последствиями подавленных эмоций могут быть некоторые серьезные болезни, предупредил врач. В частности, могут возникнуть язва двенадцатиперстной кишки или желудка, хронические стрессы или синдром хронической усталости. Кроме того, возможны такие процессы, как развитие ишемической болезни сердца, нарушение мозгового кровообращения, появление болей в мышцах или ухудшение памяти, перечислил медик.

Некоторые состояния напрямую связаны с конкретными негативными эмоциями, уточнил Кондрахин.

— Уже доказано, что есть взаимосвязь эмоций и болезней, которые из-за этого могут возникнуть. Любые печальные события, связанные с высоким уровнем стресса, приводят к инфарктам. Если стресс долго загоняется внутрь, то будут сердечно-сосудистые патологии, заболевания желудочно-кишечного тракта, печени, поджелудочной железы. Сдерживание гнева может привести к тому, что гнев потом «реализуется» уже на внутренних органах, — пояснил эксперт.

От подобных проблем можно застраховаться, уверен собеседник «ВМ». Так как адреналин хорошо сгорает при физической нагрузке, то в стрессовой ситуации стоит сделать несколько приседаний, выйти на пробежку, проехаться на велосипеде или хотя бы просто выйти на прогулку. Также хорошо помогает общение, уверен врач.

Если человек ощущает, что не справляется со стрессом сам, ему нужно обратиться к врачам, рекомендовал Кондрахин.

— Самый важный специалист — психотерапевт. Он позволит понять, что именно у человека за стресс, как его реализовать и откуда он возникает. Стресс для организма играет положительную роль. Он заставляет куда-то двигаться или, наоборот, чего-то не делать. Но врач поможет проработать страхи и фобии, — заключил эксперт.