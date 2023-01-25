Бирюков: Выполнено 80% работ по благоустройству возле станции «Переделкино» на западе Москвы

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили 80% работ по благоустройству около станции будущего МЦД-4 «Переделкино» на западе столицы. Об этом в среду, 25 января, сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве столицы Петр Бирюков.

По его словам, в зону работ вошли Лукинская улица, 1-я и 9-я Чоботовские аллеи и 6-я улица Лазенки.

— Главной задачей было сделать удобный пешеходный маршрут от жилых кварталов к новой станции, — подчеркнул Бирюков.

Он добавил, что специалисты убрали под землю воздушные кабельные линии, расширили существующие и обустроили новые тротуары. Таким образом общая площадь пешеходной зоны теперь превышает 14 тысяч квадратных метров.

Заммэра рассказал, что на прилегающей к МЦД территории заменили асфальтовое покрытие проезжей части площадью почти 20 тысяч квадратных метров. Для пассажиров общественного транспорта оборудуют пять остановочных павильонов с зарядными слотами и беспроводной связью.

— На маршруте к станции установим почти 240 современных фонарей и уличных торшеров с энергосберегающими светильниками. Наземные переходы оснастим опорами контрастного освещения, чтобы в темное время суток сама «зебра» и пешеходы на ней были заметнее для водителей, — подчеркнул Бирюков.

Глава Комплекса городского хозяйства сообщил, что проект включает озеленение территории — запланирована высадка почти 250 деревьев и 300 кустарников, обустройство свыше 40 тысяч квадратных метров газона. Полностью завершить благоустройство в этом районе планируется летом 2023 года.

До этого Бирюков сообщил, что специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы отремонтировали и модернизировали 15 коммуникационных коллекторов за прошедший 2022 год.