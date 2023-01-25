Школьники из Москвы смогут получить бесплатные путевки во всероссийские детские центры

Фото: Вечерняя Москва

Талантливые ученики столичных школ получат возможность побывать в одном из всероссийских детских центров абсолютно бесплатно. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— Поездка в один из всероссийских детских центров всегда была способом поощрить ребенка за особые успехи. Для детей это мотивация хорошо учиться, участвовать в различных олимпиадах, соревнованиях, конкурсах. Программы этого года подойдут для ребят с разными интересами: от журналистики и добровольчества до космоса и технического творчества, — рассказала генеральный директор Мосгортура Инна Голубева.

Она уточнила, что с прошлого года к этой программе присоединился новый всероссийский детский центр — «Алые паруса» в Евпатории. Обладателями путевок в этот центр могут стать дети с особенностями здоровья и дети, перенесшие коронавирусную инфекцию. В числе прочих детцентров можно выделить: «Орленок», «Смену» и «Океан». В общей сложности в этом году в городе распределят более 400 путевок на 25 смен, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Многие родители не знают, что за помощью в воспитании ребенка и решении конфликтных ситуаций в семье можно обратиться к школьному психологу. Однако многие проблемы в успеваемости, поведении и отношениях в классе может помочь решить специалист. Зачем нужен школьный психолог, какие задачи он может решить — в материале «Вечерней Москвы».