«Эту проблему надо решать»: зачем нужен школьный психолог и может ли он помочь ребенку

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Многие родители не знают, что за помощью в воспитании ребенка и решении конфликтных ситуаций в семье можно обратиться к школьному психологу. Однако многие проблемы в успеваемости, поведении и отношениях в классе может помочь решить специалист. Зачем нужен школьный психолог, какие задачи он может решить — в материале «Вечерней Москвы».

Зачем нужен школьный психолог и перечень его обязанностей

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала «ВМ» об основных принципах работы школьного психолога.

— Школьный психолог обязательно должен быть в образовательных учреждениях. Он помогает урегулировать конфликтные ситуации, бороться с травлей детей и налаживать отношения в классе. Специалист, как никто другой, имеет доступ ко всему учебному процессу и видит ситуацию изнутри, — сказала Наумова.

Эксперт отметила, что многие дети не справляются с учебным процессом. Школьный психолог может провести нейропсихологическую коррекцию и помочь ребятам быть внимательнее, улучшить их память, моторные навыки и стать успешнее в учебе.

Как считает специалист, ребенок может обратиться к психологу со своими личностными проблемами, например, с такими, как стеснительность.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец уверена, что школьный психолог должен работать на профилактику:

— В случае, когда у ребенка уже есть серьезная проблема, школьному психологу будет сложнее ее решить. У специалистов слишком большая загруженность. Он не может быть личным психологом каждого школьника. По нормативам на одного специалиста приходится большое количество детей.

В обязанности школьных психологов входят тестирование старшеклассников и скрининг эмоционального состояния детей. Специалист выявляет тревожные моменты у конкретных детей и начинает работать с ним и родителями до появления серьезных проблем, рассказала Волынец.

Специалист отметила, что во многих ситуациях школьный психолог выступает в качестве регулировщика и направляет детей.

Кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров объяснил важность психологии в педагогическом процессе:

— Педагогика во многом строится на психологии. Каждый учитель должен обладать психологическим арсеналом хотя бы базово. Кроме того, в каждой школе обязательно нужна психологическая служба для индивидуальной и групповой работы с учениками.

Он подчеркнул, что школьный психолог помогает:

создать комфортную среду для обучения и воспитания;

минимизировать конфликтные ситуации;

выявить тревожные сигналы в поведении школьников;

решить межличностные конфликтов в семье;

обучению половому воспитанию.

Педагог отметил, что половое воспитание очень важно в становлении детей. Но его нужно проводить не в общем классе, а индивидуально или в группах, отдельно с девочками и мальчиками с помощью школьного психолога.

Какие методы использует школьный психолог в работе с детьми

Детский и семейный психолог Наталья Наумова рассказала, какие методы может использовать школьный психолог во время работы с детьми:

— Психологи выбирают методы работы в зависимости от проблемы, с которой обратился ребенок.

Они используют:

нейропсихологическую коррекцию;

психотерапию;

гештальт-терапию;

сказкотерапию.

Кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров уверен, что кабинет школьного психолога должен быть грамотно оборудован, чтобы создавать комфортную среду и располагать учеников к работе со специалистом.

Когда к школьному психологу стоит обращаться родителям

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец напомнила «ВМ», что психологическая помощь ученикам может быть оказана только после письменного согласия родителей:

— Родители имеют право отказаться. Нужно донести до них важность этой работы. Многие конфликтные ситуации можно решить до того, как они перерастут в серьезные последствия с помощью своевременно работы школьного психолога.

Эксперт считает, что родители должны уведомлять школьных психологов, что в семье происходят конфликты.

— Специалист сможет правильно среагировать и сообщить о проблеме учителям для того, чтобы они учитывали эмоциональное состояние ребенка. Однако в обязанности школьного психолога не входит помощь всем семьям учащихся. Он физически не сможет помочь всем, — сказала Волынец.

Детский и семейный психолог Наталья Наумова подчеркнула, что родители могут обратиться к школьному психологу, если понимают, что сами не могут решить конфликт с ребенком.

— Когда школьник грубит, не слушается родителей, имеет секреты и не хочет советоваться с ними, важно привлечь специалиста, — отметила Наумова.

Как улучшить качество психологической помощи школьникам

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан Ирина Волынец уверена, что в учебных заведениях необходимо увеличить количество школьных психологов.

— Если мы хотим требовать от школьного психолога более качественной работы, то нужно снизить его нагрузку. Сейчас в школах, где учатся тысяча и более учеников, может быть только один специалист. А в некоторых учебных заведениях они вообще отсутствуют, — сказала Волынец.

Как считает собеседница «ВМ», необходимо увеличивать зарплаты, а также закреплять ограниченное количество школьников за каждым специалистом.

Кандидат психологических наук, заслуженный учитель РФ Александр Снегуров уверен, что в каждой школе обязательно нужна психологическая служба для индивидуальной и групповой работы с учениками:

— К сожалению, сейчас мы наблюдаем сокращение числа школьных психологов. Эту проблему необходимо решать.

Снегуров подытожил, что необходимо повысить квалификацию кадров. Школьные психологи должны проходить обучение и осваивать современные методики работы с детьми.