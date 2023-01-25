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Москвичей пригласили на лекцию о финансовых пирамидах

Лейла Алиева
Город
Москвичей пригласили на лекцию о финансовых пирамидах
Фото: Александр Авилов / АГН Москва
Москва, Никитский бульвар, 7А Карта всех событий

Лекция «Финансовые пирамиды нашего времени: вклады на ветер» состоится 9 февраля в Доме Гоголя. Об этом в среду, 25 января, сообщила министр правительства Москвы, руководитель Департамента финансов Елена Зяббарова.

— «Финансовая грамотность в московских библиотеках» — полезный и уже полюбившийся горожанам проект. Наши эксперты в доступной форме рассказывают жителям столицы о правилах ведения личного и семейного бюджета, приемах мошенников с банковскими картами и способах защиты личных данных, — рассказала она.

Лекцию проведет управляющий Фондом по защите прав вкладчиков и акционеров Марат Сафиулин, который расскажет о финансовых пирамидах и мерах предосторожности для защиты своих сбережений.

Для участия необходимо предварительно пройти регистрацию, а сама лекция начнется в 15:00. Также чтобы все желающие имели возможность получить такую информацию, будет организована онлайн-трансляция мероприятия, передает официальный сайт мэра Москвы.

В декабре в столице прошла конференция «Бюджет для граждан и финансовая грамотность: лучшие проекты и практики». Представители Минфина, Центробанка и региональных финансовых организаций обсуждали самые эффективные проекты в области финпросвещения.

Лекции Финансовые пирамиды Москва
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