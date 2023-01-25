Москвич через соцсети уговаривал подростков выполнять опасные для жизни трюки

Фото: СК РФ

Кузьминский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело в отношении 35-летнего мужчины, которого обвиняют в покушении на убийство двух несовершеннолетних девочек. Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным ведомства, мужчина знакомился с подростками в соцсетях, предлагал за деньги выполнять опасные трюки на большой высоте, фиксировать их на камеру и отправлять ему. В частности, подсудимый уговаривал детей свешиваться головой и туловищем вниз с высоты без страховки.

Главное следственное управление СК РФ по Москве уже занимается расследованием данного дела. Согласно версии ведомства, мужчина страдал расстройством сексуального предпочтения — просмотр фото и видео со свесившимися с крыш подростками доставляло ему сексуальное удовольствие.

По данному факту возбуждено уголовное дело сразу по двум статьям УК РФ: «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Убийство». Несмотря на отсутствие жертв, мужчину обвиняют по статье 105, поскольку убийство не было доведено до конца по независящим от него обстоятельствам, сообщают «Известия».

В декабре 2022 года в столице тренер по борьбе признал вину в педофилии и съемках детских порнофильмов. Как уточняется, мужчина орудовал с июня 2022 года на территории спортивной секции по борьбе в Люблине. Оставаясь с ребенком наедине, он совершал в отношении пострадавшего иные насильственные действия сексуального характера.