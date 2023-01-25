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Крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico планирует уйти из России

Полина Долганова
Экономика
Крупнейший поставщик терминалов для приема карт Ingenico планирует уйти из России
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Компания Ingenico, которая является одним из самых крупных производителей терминалов для приема банковских карт, планирует покинуть российский рынок в марте текущего года. Об этом в разговоре с РБК сообщили несколько источников, знакомых с ситуацией.

По их словам, компания хочет покинуть РФ 1 марта, при этом контракты с работниками в стране будут действовать до 15 февраля.

Техническая поддержка терминалов будет осуществляться до конца марта 2023 года.

По словам еще одного источника, переговоры об уходе Ingenico из России ведутся неофициально.

Менее девяти процентов западных компаний покинули российский рынок, а большая часть продолжает работать. Об этом свидетельствуют данные исследования, которое провели профессор университета Санкт-Галлена Саймон Эвенетт и профессор Международного института управленческого развития в Лозанне Никколо Пизани.

До начала специальной военной операции 2405 компаний и 1404 их «дочки» из стран Евросоюза и G7 вели свой бизнес в РФ, а к концу ноября менее девяти процентов из этих фирм продали примерно по одной «дочке» в стране. При этом темпы продаж к концу 2022 года практически не ускорились.

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