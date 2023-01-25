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Приметы и советы

Кинолог Чернец рассказала, какие породы собак лучше всего заводить в квартире

Ирина Игнатенко
Общество
Кинолог Чернец рассказала, какие породы собак лучше всего заводить в квартире
Фото: Pixabay

Кинолог Анна Чернец рассказала, какие породы собак стоит выбрать тем, кто проживает в городских квартирах.

Лучший вариант для небольшой квартиры в городе — это маленькая собака. Например, пекинес, йоркширский терьер, тойтерьер или мопс. Как отметила эксперт, такие собаки отличаются дружелюбным характером, им не нужны долгие прогулки, они мало линяют.

Но нельзя забывать, что маленькие собаки нуждаются в воспитании и небольшой дрессировке.

Тем, кто мечтает о большой собаке, стоит завести золотистого ретривера или лабрадора. Обе породы невероятно умны, преданны, отлично ладят с детьми. Дома они обычно ведут себя спокойно, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

До этого кинолог Владимир Голубев рассказал, как приучить щенка к туалету. Не стоит ругать и наказывать собаку за лужи на полу. Вместо этого следует запастись терпением и сосредоточиться на поощрении питомца за каждое использование лотка по назначению, передает Nation news.

До этого эксперты рассказали, как укрепить иммунитет собаки зимой. Чтобы питомец меньше болел, нужно соблюдать несколько правил повышения иммунитета у домашнего животного.

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