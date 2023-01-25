Полиция задержала торговца фальшивыми документами на юго-западе столицы
На юго-западе столицы полиция задержала мужчину, который изготавливал фальшивые документы и продавал их мигрантам. Об этом «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по городу Владимир Васенин в среду, 25 января.
По его словам, противоправную деятельность мужчина вел с мая 2021 года. Преступник заказывал бланки уведомлений о прибытии иностранного гражданина у своего знакомого. После этого мужчина ставил на них все необходимые печати, которые он купил в интернете. Готовые фальшивые документ злоумышленник продавал нелегальным мигрантам за сумму от 4,5 до шести тысяч рублей. Известно, что к его услугам прибегли более 500 иностранцев.
Также следствием установлено, что после оформления фальшивых документов преступник передавал информацию о них своим подельникам, которые вносили данные в официальную базу.
В результате оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого задержали на улице Академика Арцимовича. Им оказался 46-летний гость столицы. В ходе обыска в квартире мужчины были обнаружены и изъяты средства связи и техника, банковские карты, дневник с записями, поддельные бланки и печати.
По факту совершения преступлений было возбуждено уголовное дело по статье «Подделка, изготовление или оборот поддельных документов, государственных наград, штампов, печатей, бланков». Фигурант подписал обязательство о явке. Ему грозит до года лишения свободы.
Подельники преступника также установлены и задержаны. Ими оказались двое мужчин в возрасте 34 лет и 41 года. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении в их отношении уголовного дела об организации незаконной миграции.
Другая история, связанная с фальшивыми бумагами, произошла в столичной налоговой. Мужчина попытался обмануть сотрудницу ведомства, предоставив ей поддельный паспорт.