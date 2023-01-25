Количество сделок в элитных новостройках Москвы упало до минимума за пять лет

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Около 860 сделок было заключено в прошлом году с жилыми помещениями в элитных новостройках Москвы, это стало минимальным значением за последние пять лет. Об этом свидетельствует исследование консалтинговой компании NF Group.

Также в 2022 году столичный рынок элитной недвижимости пополнился 17 новыми проектами и одной новой очередью. Данный результат превысил суммарный показатель за два предыдущих года: в 2020 году было введено семь новых проектов, а в 2021-м — восемь проектов и одна новая очередь.

Согласно оценке аналитиков, суммарный проектный объем новостроек 2022 года составил рекордные 4,7 тысячи лотов. При этом в Москве появилось несколько объектов с нетипично большим проектным объемом, среди них «River Park Towers Кутузовский», в котором расположено более двух тысяч квартир, а также Luzhniki Collection, где появится более 1,1 тысячи квартир, пишет РБК.

Спрос на жилье в Москве упал, однако многие собственники все еще надеются продать квартиру по цене выше рыночной. Некоторое снижение стоимости недвижимости возможно в течение года в определенные сезоны. Кроме того, существуют способы сэкономить на покупке квартиры уже сейчас. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал риелтор Олег Бендриков.