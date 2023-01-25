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Директора московских школ обсудят со старшеклассниками начало обучения в новом формате с акцентом на подготовку к ЕГЭ

Лейла Алиева
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Директора московских школ обсудят со старшеклассниками начало обучения в новом формате с акцентом на подготовку к ЕГЭ
Фото: Виктор Хабаров / Вечерняя Москва

С 25 по 27 января директора столичных школ встретятся с учениками одиннадцатых классов и обсудят новый формат обучения с акцентом на подготовку к ЕГЭ. Об этом в среду, 25 января, сообщила заместитель руководителя Департамента образования и науки Москвы Олеся Лукашук.

— Директора объяснят 11-классникам те изменения, которые произойдут в учебном процессе в ближайшие дни, чтобы ребята без организационных проблем смогли сосредоточиться на подготовке к экзаменам, — рассказала она.

С 1 февраля стартуют практикумы для будущих выпускников, на них школьники будут разбирать задания ЕГЭ по нужным им для поступления предметам. Занятия будут проходить в группах, организованных по результатам общегородских контрольных работ, независимых диагностик и успеваемости.

В ноябре заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова встретилась со столичными школьниками и обсудила новый подход к подготовке к ЕГЭ. Во время обсуждения стороны сумели выявить наилучший способ обучения перед ЕГЭ. Так, выпускники пройдут всю школьную программу до конца Нового года, а с февраля будут учиться согласно гибкому расписанию.

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