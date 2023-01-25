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Российские пользователи сообщили о сбое в работе App Store

Араз Салехов
Общество
Российские пользователи сообщили о сбое в работе App Store
Фото: depositphotos

Некоторые пользователи испытывают проблемы при входе в магазин приложений App Store на операционной системе iOS в России. Об этом стало известно в среду, 25 января.

— Сбой подключения к App Store, — говорится в сообщении.

Российские пользователи сообщили о сбое в работе App Store Фото: Сервис Apple — App Store (скриншот)

Также сбои отмечаются в работе Steam и Playstation Network.

В конце октября 2022 года по всему миру наблюдали сбои в работе мессенджера WhatsApp*. «Вечерняя Москва» поинтересовалась у специалиста, с чем связаны подобные неполадки. По словам эксперта в области информационной безопасности Артема Геллера, подобные инциденты не являются неожиданностью.

Смартфоны по-прежнему остаются самыми востребованными предметами бытовой электроники. В минувшем году россияне приобрели около 24 миллионов «умных» гаджетов. При этом большая часть из них пришлась на китайские бренды. Что происходит на российском рынке, какие тренды ожидать и как выбрать смартфон в 2023 году — в материале «Вечерней Москвы».

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.

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