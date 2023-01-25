«Все зависит от стратегии»: экономист Кульбака объяснил, какой процент от зарплаты лучше откладывать

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Не существует универсального совета по поводу того, какой процент от доходов нужно откладывать. Многое зависит от целей человека, и при необходимости определиться с откладываемой суммой поможет специалист по финансам. Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал экономист Николай Кульбака.

По мнению эксперта, как минимум два месячных дохода стоит отложить на случай непредвиденных проблем.

— Все сильно зависит от того, какой уровень дохода у человека. Многие живут от зарплаты до зарплаты и практически ничего не могут откладывать. Конечно, подушку безопасности надо иметь. Хотя бы в размере двух месячных доходов. Но если вы получаете 20 тысяч рублей, то накопление в размере 40 тысяч будет вопросом нескольких лет, — отметил Кульбака.

Экономист подчеркнул, что в случае финансовых трудностей два месячных дохода при необходимости можно растянуть на три–четыре месяца. Однако лучше, если отложенные деньги составят хотя бы три месячных дохода, уверен эксперт.

В остальных случаях деньги должны откладываться ради какой-то цели, отметил собеседник «ВМ».

— Все зависит от стратегии. Просто так откладывать в условиях высокой инфляции — неправильная вещь. Абстрактное откладывание — очень упрощенный подход. Нужно понимать, для чего вы откладываете. Тогда будет возникать вопрос, какую цель вы ставите перед собой, — рассказал экономист.

В качестве примера собеседник «ВМ» привел квартиру, которую человек желает купить через 15 лет. В этом случае нужно не только понимать, сколько такая квартира стоит сейчас, но и разобраться, будет ли человек пользоваться ипотекой для ее покупки.

Точно понимая свою стратегию в конкретной ситуации и имея на руках средства, человек может обратиться за помощью к специалистам по финансам, заключил Кульбака.