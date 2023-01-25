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Водитель легковушки сбил пешехода на юго-западе Москвы. Видео
Москва, Большая Черёмушкинская улица Карта всех событий
На юго-западе Москвы автомобиль сбил человека на пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы в среду, 25 января.
ДТП произошло на Большой Черемушкинской улице в районе дома № 20 корпус 1. На месте происшествия работают оперативные службы города.
Telegram-канал «Дептранс. Оперативно» призвал водителей быть внимательными вблизи пешеходных переходов и снижать скорость.
Похожее ДТП произошло минувшей ночью. Водитель сбил трех пешеходов в Юго-Восточном административном округе столицы.
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