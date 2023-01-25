Большинство работодателей в Москве заявили, что внешность помогает при трудоустройстве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Согласно опросу, 73 процента менеджеров по персоналу в столице считают, что привлекательность и внешность могут помочь при трудоустройстве и построении карьеры. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, которые есть в распоряжении «Вечерней Москвы».

При этом 45 процентов респондентов исключают влияние внешности на профессиональный рост. Средняя же оценка влияния привлекательности на карьеру сегодня составляет четыре балла по 10-балльной шкале.

В свою очередь 59 процентов соискателей считают, что хорошие внешние данные не являются серьезным плюсом при трудоустройстве. Чаще всего в важности внешности убеждены респонденты, которые не считают себя красивыми (76 процентов).

Также россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше. Согласно опросу SuperJob, 63 процента россиян направятся домой к семье, если их отпустят с работы пораньше. Четыре процента опрошенных будут заниматься личными проблемами, а еще четыре процента граждан страны останутся на своих рабочих местах, чтобы решить накопившиеся дела.