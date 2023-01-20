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Россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше

Араз Салехов
Общество
Россияне рассказали, чем займутся, если их отпустят с работы пораньше
Фото: Вечерняя Москва

Согласно опросу, 63 процента россиян направятся домой к семье, если их отпустят с работы пораньше. Об этом свидетельствуют данные исследования, подготовленного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.

— На вопрос, куда вы отправитесь, если руководство отпустит вас с работы на 2-3 часа пораньше, большинство женщин (восемь процентов) ответили, что поспешат на прогулку, а мужчин (восемь процентов) — пойдут в спортзал на тренировку, — говорится в сообщении.

Четыре процента опрошенных побегут заниматься личными проблемами, а еще четыре процента граждан страны вообще останутся на своих рабочих местах, чтобы решить накопившиеся дела. Отмечается, что опрос проводился с 11 по 19 января среди 1,6 тысячи респондентов, сообщает РИА Новости.

После затяжных новогодних выходных бывает не так просто вернуться к трудовым будням и графику. Однако можно минимизировать проблемы и дискомфорт. О том, как это сделать, «Вечерней Москве» рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Анна Береснева.

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