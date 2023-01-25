Столичные таксисты стали реже попадать в ДТП

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За 2022 год количество ДТП с участием таксистов в столице сократилось на 4,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 25 января.

По данным ведомства, также за отчетный период сократилось количество летальных исходов и получения травм в таких авариях: на 46,4 и 1,9 процента соответственно.

Всего в 2022 году сотрудники ГИБДД пресекли более 390 тысяч нарушений, которые допускали таксисты. Среди самых частых оказались критические неисправности служебного автомобиля, отсутствие необходимых документов и управление машиной с признаками опьянения.

Ранее ведомство отчиталось о количестве привлеченных к ответственности должников по штрафам. В прошедшем году под санкции попали более 139 тысяч столичных водителей.