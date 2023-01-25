Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Столичные таксисты стали реже попадать в ДТП

Степан Жирнов
Происшествия
Столичные таксисты стали реже попадать в ДТП
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

За 2022 год количество ДТП с участием таксистов в столице сократилось на 4,4 процента. Об этом сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции Москвы в среду, 25 января.

По данным ведомства, также за отчетный период сократилось количество летальных исходов и получения травм в таких авариях: на 46,4 и 1,9 процента соответственно.

Всего в 2022 году сотрудники ГИБДД пресекли более 390 тысяч нарушений, которые допускали таксисты. Среди самых частых оказались критические неисправности служебного автомобиля, отсутствие необходимых документов и управление машиной с признаками опьянения.

Ранее ведомство отчиталось о количестве привлеченных к ответственности должников по штрафам. В прошедшем году под санкции попали более 139 тысяч столичных водителей.

Такси Статистика ГИБДД Москва Смерть
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте