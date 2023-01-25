Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

HR‑специалист дала рекомендации студентам по составлению резюме

Ирина Игнатенко
Общество
HR‑специалист дала рекомендации студентам по составлению резюме
Фото: shutterstock

Чтобы студенту грамотно составить резюме, нужно максимально точно указать сферу деятельности и желаемый уровень зарплаты. Такие советы дала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Сразу после окончания университета, не имея опыта работы, не стоит рассчитывать на высокую позицию. Лучше выбрать должность помощника, младшего специалиста в желаемой сфере, но сферу деятельности нужно указать максимально точно.

Также важно не перегнуть палку и с желаемым уровнем заработной платы. Молодым специалистам стоит снизить зарплатные ожидания.

При отсутствии опыта работы стоит уделить особое внимание графе «достижения». Здесь можно указать олимпиады, конкурсы, выигранные гранты, научные публикации, передает РИАМО.

Ранее россияне назвали самые распространенные причины для смены работы. Чаще всего люди меняют работу из-за недовольства заработной платой, условиями трудовой деятельности, наличием более выгодного предложения, передает RT.

До этого основатель и президент портала Superjob.ru Алексей Захаров рассказал, на что должны обратить внимание подростки при трудоустройстве.

Трудоустройство Работа Карьера Студенты
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте