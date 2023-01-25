HR‑специалист дала рекомендации студентам по составлению резюме

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Чтобы студенту грамотно составить резюме, нужно максимально точно указать сферу деятельности и желаемый уровень зарплаты. Такие советы дала независимый HR-специалист Зулия Лоикова.

Сразу после окончания университета, не имея опыта работы, не стоит рассчитывать на высокую позицию. Лучше выбрать должность помощника, младшего специалиста в желаемой сфере, но сферу деятельности нужно указать максимально точно.

Также важно не перегнуть палку и с желаемым уровнем заработной платы. Молодым специалистам стоит снизить зарплатные ожидания.

При отсутствии опыта работы стоит уделить особое внимание графе «достижения». Здесь можно указать олимпиады, конкурсы, выигранные гранты, научные публикации, передает РИАМО.

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