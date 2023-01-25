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Овчинский: В Москве разработали инновационную кровать

Павел Гриднев
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Овчинский: В Москве разработали инновационную кровать
Руководитель ДИПП Москвы Владислав Овчинский / Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

Столичный производитель мебели со встроенной электроникой Tabula Sense в коллаборации с крупнейшей мебельной компанией страны «Аскона» разработал и запустил в производство инновационную кровать. Разработка укомплектована системой массажа, подсветкой, регулировкой матраса и другими функциями, которые управляются при помощи стационарного пульта. Об этом в среду, 25 января, сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

— Столичные промышленники применяют технологии на базе искусственного интеллекта и интернета вещей, используют решения в сфере робототехники. Для этого производители активно инвестируют в собственное развитие, расширяют мощности и разрабатывают новую продукцию, в том числе инновационную, — рассказал Владислав Овчинский.

Овчинский: В Москве разработали инновационную кровать Фото: Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы

По словам главы ведомства, ежегодно компания Tabula Sense производит более 10 тысяч единиц мебельной продукции и продолжает увеличивать линейку. Так, в коллаборации с одним из ведущих российских мебельных производителей на столичном предприятии разработали «умную» кровать. При помощи джойстика в ней можно регулировать наклон матраса, работу встроенной системы вибромассажа, подсветку. Планируется, что первые такие кровати поступят в продажу уже в 2023 году.

Столичный производитель Tabula Sense уже более шести лет работает на столичном рынке. Например, столы компании оснащаются беспроводной зарядкой, колонками и даже подогревом для кофе, чтобы эргономично обустроить рабочую зону. Новая «умная» кровать отличается своей функциональностью, а ее прикроватные тумбочки оборудованы беспроводными зарядками и съемным верхом, который используется как подставка для ноутбука.

— Основное направление нашей компании — инновационная офисная мебель для коворкингов, гибких пространств и IT-компаний. Кроме того, мы решили активно развиваться в новой нише — по производству мебели домашнего использования. Так, совместно с компанией «Аскона» мы решили запустить в производство инновационную дизайнерскую кровать из клееного шпона с натуральным покрытием в двух цветовых решениях, — рассказал основатель и генеральный директор Tabula Sense Андрей Рогозин.

Владислав Овчинский Москва Мебель разработка
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