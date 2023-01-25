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Школьник из Бангладеш спрятался в контейнере во время игры в прятки и попал в другую страну

Лейла Алиева
В мире
Школьник из Бангладеш спрятался в контейнере во время игры в прятки и попал в другую страну
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Мальчик из Бангладеш случайно оказался в другой стране во время того, как играл в прятки. Об этом пишет Oddity Central.

Во время игры школьник решил спрятаться в грузовой контейнер. Дожидаясь друзей, он уснул. Не заметив его, грузчики закрыли тару и погрузили ее на корабль. Таким образом ребенок проплавал шесть дней и оказался в Малайзии.

Когда работники порта по прибытии начали разгружать контейнер, то увидели внутри растерянного и истощенного мальчика. Его уже осмотрели врачи, на данный момент жизни мальчика ничего не угрожает, и он готовится к отправке домой.

Видео: Oddity Central

Другой ребенок потерялся на юго-западе столицы. Мальчика младшего школьного возраста без сопровождения взрослых заметили прохожие на остановке общественного транспорта в шесть утра 10 ноября. Он вел себя растерянно, выглядел испуганным и не мог ничего о себе рассказать. Очевидцы вызвали полицию. Сотрудники правоохранительных органов передали потерявшегося ребенка в медицинское учреждение.

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