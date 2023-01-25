Инвесторы построят пять соцобъектов в районах Чертаново Южное и Новогиреево

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Москва, Кусковская улица, 12 Карта всех событий

Москва выставила на торги право комплексного развития двух территорий в районах Чертаново Южное и Новогиреево — инвесторам предлагается построить свыше 41 тысячи квадратных метров различных социальных объектов. Об этом в среду, 25 января, сообщил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

— По двум проектам, которые сейчас выставлены на торги, инвесторы возведут пять социальных объектов, — поделился он.

В частности, на месте бывшей промзоны Красный Строитель возведут школу для 600 учеников, а также образовательный комплекс, который состоит из детского сада для 250 детей и блока начальных классов на 300 мест. Помимо этого, на этом участке стоит ожидать появления поликлиники на 320 посещений в смену. Также появится скалолазный центр площадью не менее пяти тысяч квадратных метров на неэффективно используемой территории на Кусковской улице, владение 12, цитирует Гамана официальный сайт мэра Москвы.

Также стало известно, что свыше 650 тысяч «квадратов» жилой и общественно-деловой застройки смогут построить инвесторы на участке бывшей промзоны «Красный Строитель» в Чертанове Южном и неэффективно используемой территории в Новогирееве. Для участия в аукционах необходимо подать заявку до 30 января и 6 февраля 2023 года соответственно, его участниками могут стать как инвесторы, так и правообладатели.