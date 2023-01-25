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Эксперт рассказал, куда поехать на отдых в феврале

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперт рассказал, куда поехать на отдых в феврале
Фото: Pixabay

Президент Российского Союза туриндустрии Дмитрий Горин рассказал, куда отправиться на отдых в феврале.

Эксперт отметил, что сейчас период межсезонья, и можно отдохнуть как в юго-восточной Азии, так и на Ближнем Востоке. Есть интересные предложения прежде всего по Египту, так как сейчас в эту страну стало гораздо больше рейсов.

Средний бюджет на двоих сейчас – 80 тысяч рублей, включая перелет в отель по системе «все включено» на неделю.

Продолжает пользоваться спросом и Турция. Сейчас невысокий сезон, поэтому цены довольно низкие. Температура воздуха сейчас 18-20 градусов, в основном солнечно, что дает возможность комфортно отдохнуть на природе.

Также россияне часто выбирают для поездок Шри-Ланку, ОАЭ, Индию, передает МИР 24.

Российский туристический бизнес получит новую программу кредитования в 2023 году, подготовленную Минэкономразвития. Льготные условия по ней предусматривают получение средств под 5% на срок до пяти лет, передает Nation news.

Летний сезон — время путешествий и туристических приключений. И многие россияне уже сейчас планируют, куда отправятся в отпуск в грядущем теплом сезоне. «Вечерняя Москва» узнала, какие зарубежные направления и за какую цену будут доступны туристам из РФ летом 2023 года.

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