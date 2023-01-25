СМИ: На всей территории Ирана отключили интернет на несколько минут

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На всей территории Ирана на несколько минут отключили интернет. Об этом в среду, 25 января, сообщает местное агентство Fars.

По данным СМИ, сбой произошел как при домашнем, так и при мобильном соединении. Причины произошедшего пока не уточняются. Представители соответствующих ведомств исламской республики на данный момент не прокомментировали случившееся.

В октябре пользователи видеохостинга YouTube пожаловались на сбои в работе сервиса. Тогда проблемы с работой YouTube начались около 07:31 по московскому времени. Наибольшее количество пользователей сообщило, что проблемы возникают при просмотре видео. Таких жалоб поступило около 58 процентов. Еще 21 процент зрителей отметил, что плохо работает сайт видеохостинга.

До этого основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил о рисках взлома телефона хакерами на фоне проблем с безопасностью в WhatsApp*. Техническая уязвимость американского мессенджера может привести к тому, что злоумышленники получат возможность завладеть данными из хранилища смартфона. Такое мнение «Вечерней Москве» высказал специалист по информационной безопасности Сергей Вакулин.

* Принадлежит корпорации Meta, признанной в России экстремистской.