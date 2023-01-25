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Эксперт по мобильным устройствам назвал возможную причину сбоя в работе App Store

Иссалина Аюпова

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Эксклюзивы ВМ
Технологии
Эксперт по мобильным устройствам назвал возможную причину сбоя в работе App Store
Фото: Depositphotos

Пользователи Apple сегодня наблюдали сбой в работе магазина приложений App Store. У кого-то сервис работает только при условии включенного VPN, у кого-то проблем с доступом сегодня не возникло. В чем может заключаться причина неполадок в работе приложения, «Вечерней Москве» рассказал эксперт по мобильным устройствам Александр Побыванец.

По его словам, сбой в работе любых сервисов случается эпизодически. Бывает так, что у некоторых пользователей не работает одно приложение, при этом у других наблюдаются сбои в работе всех сервисов.

— Здесь, видимо, речь идет о глобальном сбое, который связан с работой отечественных служб. Иногда они пытаются блокировать адреса и нарушают работу приложений глобально, — предположил специалист.

Он напомнил, что не так давно при попытке блокировки Telegram наблюдался сбой в работе других сервисов.

— Проблема, которая сегодня возникла у владельцев «яблочных» гаджетов, не похожа на попытку оградить российских пользователей от полного функционала устройства, — пояснил Побыванец. — Скорее всего, проблема связана с глобальными техническими неполадками.

Среди возможных сбоев он выделил отказ дисков на сервере и сбой в работе кабелей, по которым передается интернет.

Также специалист рассказал, как спасти смартфон после падения в снег. По его словам, главное правило — не нагревать телефон, чтобы высушить его.

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