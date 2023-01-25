В Кремле прокомментировали инициативу о распространении льгот на добровольцев

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Предложение о распространении льгот для семей мобилизованных россиян на добровольцев является новым. Соответствующую инициативу предстоит досконально проработать со всеми инстанциями. Об этом в среду, 25 января, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

— Безусловно, ее предстоит проработать со всеми ведомствами, подобная инициатива нуждается в очень серьезной многосторонней проработке, — цитирует пресс-секретаря российского лидера РИА Новости.

Песков уточнил, что инициатива еще не обсуждалась в Кремле.

До этого стало известно, что заместитель главы рабочей группы по вопросам спецоперации, глава штаба «Единой России» по гуманитарному сотрудничеству Анна Кузнецова предложила расширить льготы для семей мобилизованных на семьи бойцов из ЧВК, которые служат по контракту.

23 января министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Согласно документу, выплаты будут начисляться каждый месяц со дня назначения мобилизованного на должность и до дня освобождения с нее.