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Приметы и советы

Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

Евгений Белоусов
Общество
Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Министр обороны России Сергей Шойгу утвердил порядок социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Соответствующий документ был опубликован в понедельник, 23 января, на официальном портале правовой информации.

— Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы РФ, — говорится в приказе.

Ежемесячные выплаты будут начисляться со дня назначения мобилизованного гражданина на должность и до дня освобождения с нее. В случае если мобилизованный заключит контракт, выплаты будут производиться до дня вступления документа в силу.

В ноябре прошлого года Министерство обороны России выпустило разъяснения насчет денежного довольствия и других выплат мобилизованным гражданам. Порядок начислений и схему работы объяснил представитель финансового блока оборонного ведомства Сергей Микищенко. Минимальная сумма выплат для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, составляет 195 тысяч рублей.

Сергей Шойгу Мобилизация Выплаты
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