Песков рассказал об отношении Путина к творчеству Высоцкого

Владимир Путин во время осмотра экспозиции музея «Дом Высоцкого на Таганке», 2018 год / Фото: Алексей Дружинин/ТАСС

Творчество музыканта Владимира Высоцкого очень привлекает президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 25 января, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Я лишь хочу вам напомнить, что президент Путин не только бывал на Таганке, он посещал и Музей Высоцкого, который в Москве, он был на просмотре фильма про Высоцкого «Спасибо, что живой». Поэтому он знает тоже и любит творчество Высоцкого, — цитирует его РИА Новости.

В честь 85-летия со дня рождения артиста Владимира Высоцкого 22 апреля на сцене Большого зала Государственного Кремлевского дворца состоится спектакль «Дороги Высоцкого». В мероприятии примут участие народный артист России Александр Домогаров, сын музыканта актер Никита Высоцкий и популярная певица Амария.

Также стало известно о проведении фестиваля «Высоцкий. Я люблю», посвященный 85-летию со дня рождения исполнителя. Он состоится в период с 24 по 29 января на ВДНХ. В рамках фестиваля москвичи смогут встретиться с сыном артиста Никитой Высоцким, посетить музыкальный спектакль о жизни исполнителя, концерт песен композитора и многое другое.