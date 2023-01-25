Два человека пострадали при столкновении маршруток на востоке Москвы

Фото: Прокуратура Москвы

Москва, Щёлковское шоссе Карта всех событий

В результате столкновения маршруток на востоке города пострадали два человека. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова в среду, 25 января.

По ее словам, авария произошла на Щелковском шоссе утром в среду. Один из водителей микроавтобуса слишком близко подъехал к своему коллеге и врезался в него. В результате ДТП пострадали два человека. Они обратились за медицинской помощью.

Прокуратура Восточного административного округа контролирует выяснение обстоятельств и причин этой аварии, в том числе в части безопасности организации пассажирских перевозок.

Еще одно ДТП произошло на юго-западе столицы. Водитель легкового автомобиля сбил человека на пешеходном переходе. Момент столкновения попал на видео.