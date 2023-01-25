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«Забудьте»: Брухунова назвала три слова, которые выдают безграмотного человека

Полина Долганова
Общество
«Забудьте»: Брухунова назвала три слова, которые выдают безграмотного человека
Фото: Telegram / mamashaVagashi

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова в беседе с подписчиком в социальной сети назвала три слова, которые выдают безграмотного человека.

— Забудьте такие слова, как окультуривание, кушать, денежка. Все это — безграмотно, сразу выдает ваш уровень культуры собеседнику, — написала женщина на своей странице в микроблоге.

По ее словам, для саморазвития каждому человеку необходимо больше читать, быть улыбчивым и добрым по отношению к окружающим. Также Брухунова рекомендовала своим поклонникам очистить разум от информационного мусора.

Недавно актер Оскар Кучера высказал свое мнение о важности цензуры в искусстве, в качестве примера выделив блогера Даню Милохина. По мнению актера, феномен блогера является «катастрофой, верхом бескультурья и безграмотности».

В свою очередь российский режиссер Никита Михалков также обрушился с критикой на Милохина, который во время телеэфира продемонстрировал незнание географии родной страны. Именитого кинематографиста возмутил тот факт, что во время одного из эфиров для Милохина стало открытием, что Сахалин является российским островом.

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