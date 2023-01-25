Стало известно, кто снимется в продолжении сериала «Папины дочки»

Кадр из сериала «Папины дочки»

В столице начались съемки сериала «Папины дочки. Новые». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе онлайн-кинотеатра Start, отвечающего за производство.

Среди актеров, снявшихся в продолжении сериала, Андрей Леонов, Филипп Бледный, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, а также Нонна Гришаева. В центре сюжета — история многодетного отца-одиночки, которым станет Веник. По сценарию его бросила жена вместе с четырьмя дочками.

— Сериал станет современнее и динамичнее. При этом хочется сохранить душевность и юмор, за которые и полюбили «Дочек». Стараемся добиться золотой середины, чтобы продолжение понравилось как давним поклонникам истории, так и зрителям, которые не знакомы с героями, — отметил креативный продюсер Аслан Гугкаев.

По словам художника-постановщика Дмитрия Петухова, съемки проводятся не только в павильонах, но и на новых локациях — в школе, институте, фитнес-залах, кафе, стендап-клубах, торговых центрах, колоритных московских двориках, передает ТАСС.

Режиссером нового сезона сериала назначен Александр Жигалкин, а первые серии зрители смогут увидеть уже в этом году.