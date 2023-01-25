Песков назвал абсурдными призывы на Западе продолжать войну ради безопасности Европы

Фото: Игорь Иванко / АГН Москва

Призывы западного мира к продолжению усиления украинской армии ради безопасности в Европе являются абсурдными. Об этом в среду, 25 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля прокомментировал материал Washington Post, в котором говорится, что безопасность Украины необходимо обеспечить собственной мощной армией, а не входом в НАТО.

— К нашему сожалению, мы видим очень много проявлений убежденности ряда политиков, ряда экспертов, военных и так далее, которые считают, что, именно продолжая войну, можно обеспечить безопасность континента. Это абсурдное убеждение, это тупиковый путь развития мысли и военной, и политической, — поделился он.

Российские власти были убеждены в этом чуть больше года назад, когда президент России Владимир Путин призывал всех сесть за стол переговоров, цитирует Пескова РИА Новости.

До этого он прокомментировал перевод стрелок на символических часах Судного дня. По словам Пескова, ситуация в мире достаточно напряженная и тревожная, сейчас трудно сказать о разрядке в обществе.