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Песков прокомментировал перевод стрелок на символических часах Судного дня

Араз Салехов
Политика
Песков прокомментировал перевод стрелок на символических часах Судного дня
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Ситуация в мире достаточно напряженная и тревожная, сейчас трудно сказать о разрядке в обществе. Так официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал факт перевода стрелки на символических часах Судного дня на 10 секунд к «ядерной полуночи».

— Ситуация в целом, действительно, тревожная (в мире — прим. «ВМ»). Она чрезвычайно, чрезвычайно напряженная, — поделился он.

Представитель Кремля подчеркнул, что политика НАТО и американского руководства не позволяет изменить это напряженное состояние, сообщает ТАСС.

Накануне символические стрелки так называемых часов Судного дня в 2023 году максимально близко подошли к ядерной полуночи. Они означают гибель человечества в глобальной катастрофе. Глава организации «Бюллетень ученых-атомщиков» Рейчел Бронсон заявила, что часы были переведены, как никогда близко к катастрофе. На сегодняшний день остается всего 90 секунд.

Обозреватель издания The American Conservative Келли Бокар Влахос заявил, что американская администрация разжигала антироссийские настроения в США через истерию с «вмешательством» в выборы 2016 года, что создавало все большие риски столкновения двух ядерных держав.

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