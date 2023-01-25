Подмосковные кладовщики украли с рабочего места товары почти на на восемь миллионов рублей

Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Подмосковье сотрудники склада вынесли с рабочего места товаров почти на восемь миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 25 января.

По ее словам, двое мужчин работали кладовщиками на складе коммерческой организации, и параллельно с этим зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Они организовали собственный магазин на одной из интернет-площадок, и выставляли там на продажу то же самое, что и их работодатель.

Злоумышленники заказывали у своей компании товары, а после, приходя на работу, переклеивали на них штрих-коды с заниженной стоимостью. После этого они забирали «купленное» на пунктах выдачи и перепродавали в своем магазине. Таким образом «предприниматели» успели нанести компании ущерб в размере 7,9 миллиона рублей.

Преступную деятельность мужчин заметил сотрудник службы безопасности организации и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных действий подозреваемых задержали. Ими оказались уроженцы Саратовской области в возрасте 27 и 28 лет.

В ходе обыска жилищ злоумышленников полиция обнаружила и изъяла один из краденных пылесосов. Остальные товары мужчины успели продать, а деньги потратить на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другой недобросовестный сотрудник обокрал своего работодателя на два миллиона рублей. Мужчина работал на складе автозапчастей, и подменял в коробках дешевые товары на дорогие, после чего продавал их с рук.