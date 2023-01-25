Главное
Путешествуем ВМесте
Карта событий
Смотреть карту
Приметы и советы

Подмосковные кладовщики украли с рабочего места товары почти на на восемь миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Подмосковные кладовщики украли с рабочего места товары почти на на восемь миллионов рублей
Фото: mvdmedia.ru / Андрей Лисовский

В Подмосковье сотрудники склада вынесли с рабочего места товаров почти на восемь миллионов рублей. Об этом «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова в среду, 25 января.

По ее словам, двое мужчин работали кладовщиками на складе коммерческой организации, и параллельно с этим зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. Они организовали собственный магазин на одной из интернет-площадок, и выставляли там на продажу то же самое, что и их работодатель.

Злоумышленники заказывали у своей компании товары, а после, приходя на работу, переклеивали на них штрих-коды с заниженной стоимостью. После этого они забирали «купленное» на пунктах выдачи и перепродавали в своем магазине. Таким образом «предприниматели» успели нанести компании ущерб в размере 7,9 миллиона рублей.

Преступную деятельность мужчин заметил сотрудник службы безопасности организации и обратился в полицию. В результате оперативно-розыскных действий подозреваемых задержали. Ими оказались уроженцы Саратовской области в возрасте 27 и 28 лет.

В ходе обыска жилищ злоумышленников полиция обнаружила и изъяла один из краденных пылесосов. Остальные товары мужчины успели продать, а деньги потратить на личные нужды.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Фигуранты находятся под подпиской о невыезде.

Другой недобросовестный сотрудник обокрал своего работодателя на два миллиона рублей. Мужчина работал на складе автозапчастей, и подменял в коробках дешевые товары на дорогие, после чего продавал их с рук.

Подмосковье Московская область МВД Преступления Уголовные дела
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Эксклюзивы
Приметы и советы
Проще, чем кажется
Мнения
Екатерина Рогова-Конопельчева
Екатерина Рогова-Конопельчева

Фестивалю «Музыкальная дорожка» исполнилось 10 лет

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Европа подрагивает

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Давос прошел без русских

Александр Ерохов
Александр Ерохов

Что посмотреть и куда сходить в районе Хорошево-Мневники

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Знаем ли мы человека рядом

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Почему я не буду смотреть «Аватар-2» в теневом прокате

Эдгард Запашный
Эдгард Запашный

Пора ввести звание «инородный артист»

Все мнения
О проекте