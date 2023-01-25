Три человека пострадали в ДТП с участием маршрутки и двух грузовиков в Подмосковье
В Подмосковье столкнулись маршрутка и два грузовика. Об этом «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова в среду, 25 января.
По ее словам, ДТП произошло в городском округе Балашиха возле остановки общественного транспорта «Красная Роза». В результате столкновения двух грузовых автомобилей и маршрутного такси пострадали два пассажира микроавтобуса и водитель одного из грузовиков. Им оказали медицинскую помощь.
— По данному факту Балашихинская городская прокуратура проводит проверку, в ходе которой сотрудникам ведомства предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего. Помимо этого, будет дана оценка соблюдению закона о безопасности дорожного движения и пассажирских перевозок, — резюмировала Короткова.
Другое ДТП произошло на востоке Москвы. На Щелковском шоссе столкнулись две маршрутки. В результате пострадали два человека.