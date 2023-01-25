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Гражданка Румынии пыталась провезти в Москву контрабандные кресты на 13 миллионов рублей

Степан Жирнов
Происшествия
Гражданка Румынии пыталась провезти в Москву контрабандные кресты на 13 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба домодедовской таможни
Московская область, городской округ Домодедово, аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова Карта всех событий

В аэропорту Домодедово иностранка пыталась незаконно провезти нательные кресты с бриллиантами, стоимость которых оценивается в 13 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе домодедовской таможни в среду, 25 января.

По данным ведомства, гражданку Румынии задержали в «зеленом» коридоре аэропорта. У нее в ручной клади сотрудники таможни обнаружили 18 нательных крестов ювелирного бренда Graff, выполненных из золота 750 пробы. Общая стоимость украшений составила 13 миллионов рублей. Помимо этого, иностранка не задекларировала наручные часы Bulgari.

Гражданка Румынии пыталась провезти в Москву контрабандные кресты на 13 миллионов рублей Фото: Пресс-служба домодедовской таможни

В действиях женщины таможенники усмотрели преступления, предусмотренные статьями «Контрабанда стратегически важных товаров» и «Уклонение от уплаты таможенных платежей» Уголовного кодекса РФ. Сумма неуплаченных таможенных платежей превысила четыре миллиона рублей.

Другой случай произошел на таможне в Екатеринбурге. У пассажира рейса, летевшего в Ташкент, изъяли позолоченный автомат Калашникова.

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