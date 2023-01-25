Москвичам рассказали, как проходит зимнее дежурство городских ледоколов

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Зимой ежедневно на Москве-реке дежурят два ледокола ГУП «Мосводосток». Об этом в среду, 25 января, сообщили в пресс-службе Комплекса городского хозяйства Москвы.

— Ледоколы «Риф» и «Норд» патрулируют акваторию, освобождая от «ледяного плена» пришвартованные у причалов суда и обеспечивая беспрепятственное движение судов специализированных коммунальных и экстренных служб, — говорится в сообщении.

Ледоколы могут пробивать лед толщиной до 20 сантиметров, а их запас прочности позволил бы им работать в портах арктических морей. Зимой «Риф» и «Норд» работают в качестве ледоколов, а летом — как буксиры для несамоходных барж, которые помогают коммунальному флоту собирать мусор с водной поверхности и убирать загрязнения, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Также столичные водоемы в круглосуточном режиме патрулируют свыше 20 спасательных судов на воздушной подушке для предотвращения возможных происшествий. Данный транспорт может передвигаться по воде и льду со скоростью в среднем 50–80 километров в час.