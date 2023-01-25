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Глава Минпросвещения Кравцов рассказал, когда появится новый учебник истории

Ирина Игнатенко
Общество
Глава Минпросвещения Кравцов рассказал, когда появится новый учебник истории
Фото: Пресс-служба Совфеда

Новый учебник истории для старших классов с разделом о спецоперации должен выйти в марте текущего года. Об этом рассказал глава Минпросвещения Сергей Кравцов во время выступления в МГОУ.

Вопрос о том, когда в российских учебниках появится информация о спецоперации, задал победитель конкурса «Учитель года России — 2022» Дмитрий Лутовинов, педагог из Московской области, передает «360».

Кравцов отметил, что эта тема уже есть в программах уроков истории. В настоящее время продолжается разработка нового учебника по истории, где будут подробно описаны причины и задачи.

— Учебник будет готов уже в марте для старших классов, — ответил Сергей Кравцов.

Ранее первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев сообщил, что Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы.

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