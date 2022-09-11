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В Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению исторических киноуроков в школах

Егор Провоторов
Общество
В Минпросвещения подготовили рекомендации по проведению исторических киноуроков в школах
Фото: Pixabay

Министерство просвещения подготовило методические рекомендации по проведению в школах киноуроков на исторические темы, сообщил журналистам в воскресенье, 11 сентября, первый заместитель министра просвещения Александр Бугаев.

— У нас подготовлены соответствующие методические рекомендации, не просто проработаны, это у нас один из проектов, который активно поддерживается и внедряется, — подчеркнул российский чиновник.

В интервью ТАСС Бугаев также заметил, что сейчас идет работа по созданию в федеральной государственной информационной системе «Моя школа» разделов для преподавателей и учеников с полезным контентом, который готовят в том числе представители Российского военно-исторического и Российского исторического обществ.

В конце августа глава Минпросвешения Сергей Кравцов заявил, что школьники из ЛНР и ДНР смогут изучать украинский язык как родной, ведомство готовит соответствующие учебники.

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