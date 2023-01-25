Лоза высказался о песне Слепакова, высмеивающей русских солдат

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Песня барда Семена Слепакова «Колыбельная», в которой есть сатира на гибель российских солдат, должна быть проверена на предмет «идеологической диверсии». Такое мнение в беседе с «Вечерней Москвой» высказал музыкант Юрий Лоза.

По его словам, в нынешние времена деятели культуры должны соотносить свое творчество с государственной идеологией. Причем вне зависимости от того, гражданами какого государства они являются.

— Представьте, если какой-нибудь украинский музыкант сделает что-то, не нравящееся украинским властям. Какая была бы реакция? Крайне негативная — вплоть до летального исхода, — говорит Лоза.

Музыкант убежден, что идеология во всех странах мира считается «серьезным инструментом борьбы». Именно поэтому любые «идеологические диверсии» пресекаются на корню.

— Песню Слепакова не слышал, — отмечает собеседник «ВМ». — Но я хочу подчеркнуть, что любая страна, находящаяся в состоянии конфликта, вправе защищаться от идеологических диверсий. Это общее правило. Музыкантам нужно соотносить свое творчество с идеологией.

По словам Лозы, проверять песни, как и всякое творчество, на предмет «идеологической диверсии» должна экспертная комиссия.

— Обычно это решают какие-то компетентные люди — не журналисты, не блогеры, не Лоза. В любой стране в эти серьезные времена должна быть комиссия, которая оценивает идеологическую угрозу, в том числе в творчестве граждан, — заключил музыкант.

О какой песне идет речь

Бард, юморист и продюсер Семен Слепаков 24 января опубликовал на своих страницах в соцсетях песню «Колыбельная». В ней считывается сатира на гибель российских солдат, участвующих в СВО.

Песня исполняется от имени России-матери, которая поет колыбельную своему трехлетнему сыну Ванюше. «Очень жаль, Ванюша, что тебе лишь три года // И не можешь ты пойти укропов крошить», — поет Слепаков.

По сюжету у «матери» есть еще два сына — средний и старший. Средний — айтишник и предатель родины, «его не отмолишь никакими молитвами, он теперь в Европе у сатрапа в плену».

А старший сын отправился воевать на Украину, не продал свою страну «за латте и чизкейк», он вернется домой героем, а если погибнет в бою, то ему установят «оградку и красивый памятник».

После публикации песни на Слепакова обрушился шквал критики. Так, сенатор Константин Долгов предложил лишить его российского паспорта. Он также добавил, что в Израиле, куда переехал Слепаков, подобный юмор вряд ли бы оценили.