Слепакова требуют лишить гражданства за колыбельную о смерти военного

Фото: YouTube/ВДудь. Юрий Дудь признан в РФ иноагентом

Юмориста Семена Слепакова требуют лишить российского гражданства за песню о смерти военного в формате колыбельной. Об этом в среду, 25 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

В своем микроблоге Слепаков опубликовал песню от лица матери, сын которой погиб в ходе боевых действий.

Как заявил сенатор Константин Долгов, шоумена необходимо лишить российского паспорта за дискредитацию Вооруженных сил России.

Сенатор добавил, что в Израиле, куда переехал Слепаков, подобный юмор вряд ли бы оценили.

— Он бы попробовал такую песенку про израильского солдата записать и опубликовать, — цитирует Долгова СМИ.

Популярный российский юморист Семен Слепаков покинул Россию из-за ситуации на Украине. В настоящее время он находится на территории Израиля. В сентябре 2022 года помощница Семена Слепакова подтвердила, что комик находится не в России. По ее словам, с ним все хорошо.

В свою очередь телеведущий Вячеслав Манучаров напомнил, что Слепаков являлся лицом телеканала ТНТ и часто занимался реализацией своих творческих проектов. По его словам, деятельность продюсера приносила ему огромные суммы — от 10 до 200 миллионов рублей.