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Приметы и советы

Эксперты дали советы, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла

Ирина Игнатенко
Общество
Эксперты дали советы, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла
Фото: Unsplash

Эксперты рассказали, как эффективно убрать осколки от разбитого стекла.

Перед тем, как их собирать, необходимо сразу же вывести из помещения детей или домашних животных. Также непосредственно перед уборкой стоит надеть обувь с жесткой и толстой подошвой.

Сначала необходимо аккуратно и тщательно собрать все большие осколки. Делать это лучше, надев плотные резиновые перчатки.

Для уборки не используйте веник, так как он не уберет мелкое стекло. Для таких целей лучше всего подойдет пылесос.

Если осколки разлетелись по большой площади, то можно собрать их, используя мокрые газеты. К влажной бумаге хорошо прилипают даже мельчайшие частички разбитого стекла. Нужно расстелить газеты по поверхности пола, затем аккуратно собрать их и выбросить в мусорку, передает Общественная Служба Новостей.

Организатор пространства Любовь Дингалева назвала ключевые ошибки, приводящие к захламлению жилья. Чаще всего, пояснила она, купленная когда-то техника устаревает, поэтому нередко все ненужное отправляется на балкон или в шкафы, передает «Царьград».

До этого была названа средняя стоимость уборки домов в Москве. Сообщается, что спрос на услуги клининга в столице вырос на 36 процентов по сравнению с прошлым годом.

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